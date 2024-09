Sinner nulla lascia intendere che la Wada abbia intenzione di presentare appello Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024)che ladi. Lo scrive ladello Sport in merito alla caso doping che ha coinvolto il numero uno nel ranking Atp. Lapotrebbericorso sulla colpa o negligenza diScrive la: «La revisione del caso da parte dellaè in corso. Nessuna decisione è stata ancora presa in merito. Laha ricevuto il fascicolo del caso la settimana scorsa. In merito alle scadenze relative a un eventuale, gli articoli 13.2.3.5 del Codice Mondiale Antidoping sono espliciti». Le parole dell’irlandese James Fitzgerald, responsabile delle relazioni esterne dell’agenzia mondiale antidoping con sede a Montreal sulla vicenda della doppia positività di Jannikal Clostebol, sono stringate, ma esplicative.