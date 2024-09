Scommesse il colpo della vita | 10 euro per 36mila

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 14 settembre 2024), è il. Con soli 10investiti su una schedina ha sbancato totalmente: distrutto il bookmaker conIncredibile. Incredibile. Incredibile. E lo scriviamo per tre volte perché quanto è successo sul sitoPlanetWin365, che ha inserito questa scommessa, giustamente, tra le vincitesettimana – noi oseremmo dire anche del mese – ha davvero poco di spiegabile. Non sappiamo se sia stata solo fortuna, ma sappiamo che alla fine, con soli dieciinvestiti, un fortunato scommettitore ha portato a casa la bellezza di. Sì, avete letto bene: trentaseimila. Scommessa clamorosaDirete voi, giustamente, perché il primo pensiero è quello. Chissà quante partite avrà giocato? E vi sbagliate anche qui, visto che parliamo di una schedina di soli 6 eventi. Sei partite con delle quote altissime che sono state centrate in pieno.