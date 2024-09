Rbr ancora in rodaggio Sconfitta con Cremona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) RIVIERABANCA RIMINI 71 JUVI79 RIMINI: Grande 5, Marini 14, Anumba 15, Johnson 12, Camara 6, Simioni 9, Tomassini 7, Masciadri 3, Bedetti, Bonfé, Robinson ne. All.: Dell’Agnello.: Massone 11, Polanco 20, Brown 18, Latorre 4, Tortù 6, Barbante 12, Bertetti 6, Morgillo, Giombini 2, Caporaso. All.: Bechi. Parziali: 19-24, 35-38, 50-56, 71-79 Tonfo a Modena, per una RivieraBanca che lascia spazio a, 71-79, nella semifinale della Us Basket Cup. Niente derby con Forlì, perché i cugini nella prima semifinale avevano battuto 76-70 Cento e si erano qualificati per primi alla gara per il titolo di stasera. Rbr affronterà la Benedetto alle 18 nella finale per il 3° e 4° posto, cercando dei miglioramenti rispetto alla versione piuttosto opaca vista in questa semifinale.