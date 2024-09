Quanti soldi ha guadagnato Gianmarco Tamberi vincendo la Diamond League? Il montepremi per la tripletta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)ha vinto la gara di salto in alto che ha animato le finali della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha superato l’asticella posta a 2.34 metri in occasione del terzo tentativo e ha così avuto la meglio contro l’ucraino Oleh Doroshchuk al termine di un serratissimo duello. Il Campione del Mondo ha festeggiato il terzo diamantone della carriera dopo quelli alzati al cielo nel 2021 e nel 2022. Il fuoriclasse marchigiano sta cercando di lasciarsi alle spalle la delusione maturata alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove una colica renale accusata alla vigilia gli aveva impedito di battagliare per la seconda medaglia d’oro a cinque cerchi.