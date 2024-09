Processo Open Arms il pm chiede sei anni per Matteo Salvini Meloni | Incredibile Totale solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) "Il diniego consapevole e volontario ha negato la posizione personale di 147 persone. Anche per queste persone ci accingiamo are la condanna dell'imputato oltre che per difendere i confini del diritto. Per questo chiediamo la condanna a 6di reclusione". E' questa la richiesta di condanna per il ministroformulata dalla procuratrice aggiunta di Palermo, Marzia Sabella, in chiusura della requisitoria del, che si è tenuta oggi nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Il leader della Lega e attuale vicepremier, oggi assente in aula, è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ongnell'agosto del 2019, quanto ricopriva la carica di ministro dell'Interno con il governo Conte I.