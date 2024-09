Percorsi tattili ai Musei civici l’arte è per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Fare conoscereattraverso il tatto, dando ai visitatori, dunque anche a coloro che non sono vedenti, la possibilità di vedere con le mani. Idi Palazzo Pio si sono ispirati e hanno fatto propria la concezione base del Museo tattile statale Omero di Ancona, nato per promuovere l’integrazione delle persone con disabilità visiva. Di qui la decisione di realizzare, all’interno dei nostri, un percorso tattile permanente. A ‘ufficializzare’ il progetto è stato un evento pensato per l’edizione 2024 del festivalfilosofia ispirata alla Psiche, consentendo nei pomeriggi della kermesse una visita all’ora, per un massimo di dieci persone a turno. "La memoria tattile è ciò che ci consente di ‘vedere’ un’opera d’arte senza utilizzare gli occhi — interviene Giuliano Albarani, assessore alle Politiche culturali del Comune di Carpi –.