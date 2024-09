Pasta al pesto per il menu di nozze | pioggia di critiche per l’influencer Veronica Ferraro ma lei replica così

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Giovedì 12 settembre si sono celebrate leultra-glamour di, nota influencer e grande amica di Chiara Ferragni, e di Davide Simonetta, musicista e produttore musicale con il quale sta insieme da oltre 2 anni. Le, come ormai vuole la prassi, sono state ultra-social e infatti sia lache gli invitati vip hanno condiviso ogni singolo istante della cerimonia sul web. Il ricevimento è stato impreziosito da una vera parata di stelle: Chiara Ferragni, che nel suo toccante discorso da testimone ha lanciato qualche frecciatina a Fedez, coinvolto recentemente in una feroce polemica con un’ex concorrente di X Factor, Annalisa, tra l’altro ex dello sposo, Tananai, Dargen D’Amico, Emma Marrone e tanti altri ancora. Tutto perfetto? Non esattamente.