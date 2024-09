Pascale contro Meloni | Il fatto che sia donna non significa che sia la più brava Il suo governo? Bocciato ipocrita dalla doppia morale Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “Questoè nemmeno bravo a commettere gli errori di Silvio Berlusconi“. Esordisce così Francesca, ex compagna di Silvio Berlusconi e attualmente attivista dei diritti civili, intervenuta a Otto e mezzo (La7) per commentare il caso Sangiuliano-Boccia.ha postato qualche giorno fa sui social un meme raffigurante l’ex leader di Forza Italia con la scritta “Dilettanti”. “È stato un post irriverente e frivolo – spiega – Non credevo di suscitare così tante critiche, che forseno una cosa ben precisa: evidentemente Berlusconi fa sentire forse un po’ la sua mancanza rispetto all’attualeche lascia davvero a desiderare“. Poi l’affondo: “Nonostante lanon scenda nei sondaggi, credo che gli elettori di destra si stiano annoiando abbastanza ad ascoltare cose che a tutti gli italiani non interessano.