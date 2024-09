La posta di Cate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) ECCO LA LETTERA DI QUESTA SETTIMANA E LA RISDIRINA BALIVO Cararina, sono una mamma di una bambina di 9 anni, in attesa del mio secondo figlio, che arriverà tra poche settimane. Tempo fa ho letto un'intervista in cui dichiaravi di non sentirti più in colpa se non riuscivi ad andare prendere i tuoi figli a scuola. Questo mi ha dato il coraggio di scriverti, perché mi ritrovo in un momento di grande incertezza. A giugno ho finalmente ricevuto una promozione lavorativa che aspettavo da tantissimo tempo, che mi richiederà frequenti viaggi e assenze anche lunghe da casa. Ora però mi trovo davanti a un bivio importante: accetto questa opportunità per realizzarmi professionalmente oppure rinuncio per essere più presente a casa in questo periodo così delicato della mia vita e della mia famiglia? L’indecisione mi travolge e mi fa sentire divisa tra queste due strade.