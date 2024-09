ItalDavis una domenica che vale le Finals

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Matteo riceve un video, ci sono i suoi genitori che esultano al match point "come fosse il primo della carriera". Gioie, dolori e ancora gioie a Bologna: una vittoria sofferta (2-1) che non ci regala la qualificazione diretta, ma rimanda tutto a domani contro l’Olanda. Si passa dal preludio felice di Berrettini, al debutto da incubo di Cobolli alla coppia da urlo Bolelli-Vavassori che manda a tappeto il Belgio. Nota dolente: ieri non erano ancora scoccate le otto di sera, ma caduta l’ultima palla del match di Flavio l’sapeva già che sarebbe dovuta arrivare a domani per giocarsi la chance di qualificazione alle finali di Malaga. Cobolli non ripete l’impresa degli Us Open, dove aveva battuto l’eroe della nazionale belga, Zizou Bergs in quattro set.