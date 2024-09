In due a caccia di riscatto E c’è l’esordio del Certaldo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Turno di campionato casalingo, quello di domani con fischio d’inizio alle 15, per tutte e tre le formazioni del circondario impegnate nel girone A di Eccellenza. Partiamo dal, per il quale è il vero e proprio esordio in campionato visto il rinvio a causa dell’allerta meteo della gara di domenica scorsa a Massa (sarà recuperata mercoledì prossimo), di scena davanti al proprio pubblico contro il Mobilieri Ponsacco, appena retrocesso dalla D. Gli ospiti sono reduci da due sconfitte di fila casalinghe contro Cenaia in coppa e Pro Livorno Sorgenti in campionato, senza aver segnato. In cerca di, dopo il ko di misura al, andranno invece Montespertoli e Fucecchio che ricevono rispettivamente Viareggio e Fratres Perignano.