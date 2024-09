Il Napoli fa ancora ricorso per le interviste non concesse a Dazn Ha già perso due volte CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilha fattoal Collegio di Garanzia per le mancatedell’anno scorso. Lo scrive il Corriere dello Sport che ricorda la vicenda.già condannato a pagare 230 mila euro Scrive il Corriere dello Sport: Ilha fattoanche al Collegio di Garanzia presso il Coni contro la Figc e la Serie A in merito alla multa da 230 mila euro da pagare alla Lega per «non aver ottemperato ad alcuni obblighi relativi ae riprese» dopo le segnalazioni diin seguito alle gare contro Torino e Barcellona della passata stagione. Il club di De Laurentiis era stato condannato sia al Tribunale Federale che in Corte d’Appello. La rabbia di ADL nei confronti del broadcaster nasceva dalla programmazione della partita contro l’Atalanta fissata per sabato 30 marzo, la vigilia di Pasqua, alle 12.30, subito dopo la sosta per le nazionali.