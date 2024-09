Emozione Bisoli | Che accoglienza grazie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Il passato non si dimentica. Nemmeno le vittorie. Nemmeno le imprese che hanno segnato la storia, sia del Cesena, sia del curriculum personale che ha contribuito a plasmare l’immagine di un allenatore. Pierpaoloieri sera è tornato all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, sedendosi peraltro in quella che era stata a lungo la sua panchina, dal momento che il ‘trasferimento dell’entourage bianconero sul lato vicino alla Curva Mare, è solo storia recente. E ad aspettarlo ha trovato quei tifosi che lo portano ancora nel cuore. "Li ringrazio per il loro affetto. Sono entrato in campo dieci minuti prima dell’inzio della gara e ho visto lo spettacolo dello stadio, ma non lo ho fatto per quello. E’ il modo col quale mi preparo all’incontro". L’incontro, appunto. Il tecnico emiliano non ha peli sulla lingua: "Se non fossimo rimasti in dieci, avremmo vinto la partita.