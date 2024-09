Dopo tanta rogna | Valentina vince ad Affari Tuoi? Chi smaschera il dottore | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)dall'Umbria è stata la protagonista della puntata diandata in onda ieri sera, venerdì 13 settembre, su Rai 1. Con lei il papà Mario. La sua partita, però, non è stata facilissima: all'inizio la concorrente ha fatto fuori quasi tutti i pacchi rossi, cioè quelli dal valore più alto. E alla fine le sono rimasti 5€, 50€, 500€, 10.000€ e 30.000€. Col tiro successivo, però, ha fatto fuori anche i 30mila. L'unica speranza, quindi, era quella dei 10mila. Rimasta, alle battute finali della puntata, con 50 euro da una parte e 50mila dall'altra, la concorrente ha deciso di accettare l'offerta del, il cambio del pacco. Una scelta che poi si è rivelata essere giusta. Nel suo nuovo pacco c'erano proprio i 10mila euro. Una cifra che, comestessa ha spiegato, le permetterà di andare con la figlia in vacanza in Egitto.