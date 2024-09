Comune e commercianti regalano lo zainetto a 114 ragazzi in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Zaini in omaggio agli alunni in. In concomitanza col ritorno sui banchi, il sindaco Gianni Ferretti e l’assessore all’istruzione Rosa Di Vaia hanno consegnato 114 zaini scolastici ad altrettanti studenti delle elementari e medie di Rozzano. L’iniziativa è diventata realtà grazie alla collaborazione dei negozianti del territorio, che hanno fornito le cartelle (alcune modello ‘trolley’) nell’ambito di un progetto delcontro il caro-scuola. Per beneficiare dell’iniziativa, le famiglie hanno dovuto partecipare a un apposito bando e dimostrare di possedere i requisiti economici per poter usufruire di quest’opportunità.