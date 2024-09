Cina | ministra sottolinea costanza nell’aumento dell’eta’ pensionabile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Pechino, 14 set – (Xinhua) – Il rinvio del pensionamento insara’ portato avanti in modo graduale, ha dichiarato ieri Wang Xiaoping,delle Risorse umane e della Previdenza sociale. Wang ha fatto queste osservazioni durante una conferenza stampa tenuta dopo che i legislatori cinesi hanno votato per adottare una decisione sull’aumento gradualelegale nel Paese. Secondo la decisione, l’eta’legale per gli uomini sara’ gradualmente aumentata da 60 a 63 anni nell’arco di 15 anni a partire dal 2025, mentre quella per le donne funzionarie e le donne operaie sara’ aumentata rispettivamente da 55 a 58 anni e da 50 a 55 anni.