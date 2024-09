Cattivi odori costretti a chiuderci in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Torna d’attualità il tema deiin paese e il comitato "Aria pulita" di Marano torna a farsi sentire, avanzando anche l’ipotesi di farsi sentire sia in Procura, con relativa denuncia, sia in Regione, con una protesta davanti alla sede centrale di Bologna. "Ci sono ancora forti disagi causati da esalazioni odorose – denuncia il comitato in una nota - emesse dall’impianto di produzione della ditta Frantoio Fondovalle. A fine estate si sperava nel buon risultato dell’operato delle istituzioni, ma ahimè nell’ultima settimana la puzza è ricomparsa. Questo lamentiamo come comitato "Aria pulita", realtà che tanto ha operato per fermare le esalazioni dei miasmi del bitume.