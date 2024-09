Castellitto spese pazze con i soldi del Centro sperimentale | A casa 17 lavoratori ma spende mezzo milione di consulenze

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Ildi Cinematografia (CSC) di Roma è aldi una polemica riguardante la gestione del suo presidente Sergio, in carica dal 2023. Le critiche provengono da Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, che ha sollevato preoccupazioni in merito al licenziamento di 17 tecnici, tra cui alcuni che hanno contribuito a importanti progetti di restauro cinematografico. Vengono messi sotto accusa ingenti, tra cui l’affitto di una villa a Venezia per il Festival del Cinema e numerosi incarichi a figure legate all’ambiente di