Banche e risiko | w la concorrenza! Fake news sul centro sperimentale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) Al direttore - Apprezzo molto l’impegno della sinistra per lasciare un pianeta migliore ai nostri figli. Ma anche lasciare dei figli migliori al nostro pianeta non sarebbe male.Michele Magno Ma anche lasciare dei figli, solo dei figli, non sarebbe male, no? Al direttore - Nella conferenza stampa di giovedì, la presidente Christine Lagarde, pur esprimendo un giudizio indirettamente non negativo sull’operazione Unicredit-Commerzbank, ha detto che la valutazione spetta, però, alla Vigilanza della Bce. Ciò è però fondato fino a un certo punto, considerato che le decisioni della supervisione sono poi sottoposte al via libera del Consiglio direttivo della Bce che, ovviamente, può anche negarlo e formulare proposte alternative. Queste possono determinare un conflitto che, però, è risolvibile per via arbitrale interna.