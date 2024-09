Ancora rissa al pronto soccorso | dottoressa presa a calci e pugni da due donne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano le aggressioni contro i medici neidopo i tristi fatti di Foggia. Questa volta la vittima è stata unadell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore colpita ieri pomeriggio da duecon. La professionista “aveva assunto una decisione clinica e necessaria per chiarire gli aspetti clinici che avevano portato la familiare della donna al”, fanno sapere dall’azienda sanitaria. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dalla direzione del nosocomio che ha voluto anche stigmatizzare il “gravissimo episodio”. Laè ora in stato di shock. Non sonochiari i contorni della vicenda e la polizia sta svolgendo le indagini.