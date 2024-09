Allegriout la Juve pareggia a Empoli Non può essere il genio Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024) Lantus0-0 contro l’, fermandosi a tre vittorie consecutive in campionato. Non puòladi. Non è possibile. Il vate della panchina, l’uomo venuto a portare la bellezza nella Torino bianconera afflitta da quell’incompetente anti estetico di Allegri. Zero a zero acome se in panchina ci fosse ancora il livornese. In campo c’erano pure i duecento milioni acquistati da Giuntoli con i pagherò. Aspettiamo con ansia di leggere e ascoltare cosa si inventeranno i profeti della bellezza. Un paio di occasioni ghiotte per i bianconeri: Gatti da corner con un colpo di testa trova un super riflesso di Vasquez; Vlahovic a tu per tu col portiere dell’gli calcia il pallone addosso e non riesce a concretizzare.