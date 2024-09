WWE | Messa sotto contratto NXT ex cheerleader dei Tenessee Titans

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 13 settembre 2024) Come sappiamo la WWE è sempre alla ricerca di giovani talenti provenienti da vari ambiti sportivi. In questa ottica opera il NIL Program (Nex In Line Program) che punta a scoprire i più promettenti talenti alcuni dei quali riusciranno poi ad ottenere un. A riuscirci una giovane exNFL di nome Danielle Sekelsky. Firmato con NXT Tramite un post sui social, Daniel Sekelsky, exdella franchigia NFL dei, nonché campionessa del mondo di cheerleading, ha reso noto di aver ottenuto undalla WWE. La ragazza ha spiegato di aver preso parte ai tryout tenutisi durante il weekend di WrestleMania 40 a Philadelphia e di aver poi iniziato ad allenarsi la Performance Center di Orlando a partire dallo scorso mese di luglio. Danielle è riuscita ad ottenere un, vedremo se e quando debutterà in tv.