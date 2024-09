WTA Monastir 2024 Lucia Bronzetti ai quarti Lys elimina Mertens sorprese Ruzic e Sonmez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si è completato il tabellone deidi finale nel torneo WTA die ci sarà anche. Ottima prestazione della tennista romagnola sul cemento tunisino, con l’azzurra che ha sconfitto in due combattuti set l’americana Ann Li con il punteggio di 6-4 7-6.torna a giocare un quarto di finale dall’ultimo raggiunto a luglio nel WTA 125 di Contrexeville, quando riuscì poi a vincere anche il torneo. Adesso neidi finaleaffronterà una delledi questa settimana in Tunisia. Infatti l’azzurra se la vedrà con la 21enne croata Antonia, numero 173 della classifica mondiale, che ha superato nettamente la britannica Yuriko Lily Miyazaki con un perentorio 6-3 6-1.ta la campionessa in carica, la belga Elise