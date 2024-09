WEC Porsche in vetta nella FP1 della 6h Fuji

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024)Penske Motorsport detta il passo al termineFP16h delvalida come penultimo atto del FIA World Endurance Championship. L’auto n. 6 detta legge con Laurens Vanthoor, il belga leader del campionato ha beffato nei primi 90 minuti del week-end per soli 10 millesimi la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa. Ferrari segue nell’ordine con Antonio Fuoco e la 499P ufficiale n. 50, il calabrese vincitore dell’ultima 24h Le Mans ha tenuto testa allan. 5, la Toyota n. 7, la Ferrari privata n. 83 AF Corse e la Peugeot n. 94. Lontana dai migliori la Cadillac n. 2 che con Alex Lynn ha avuto nel finale un contatto in curva 10 con la McLaren LMGT3 n. 59 di United Autosports. Il team anglo-americano ha ottenuto parallelamente il best lapclasse GT con la vettura gemella n. 95 di Marino Sato davanti alla Ferrari n. 55 VISTA AF Corse.mattinata italiana, dalle 8.