Visitazione ecco la sfida I due sindaci | Insieme per lanciare il turismo Ma servono risorse

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Se fossi il sindaco utilizzerei laper farlo diventare un simbolo come la Gioconda. Quello per Carmignano dovrebbe diventare un viaggio obbligatorio, come lo è quello che si fa a Castelfranco per Giorgione, a Sansepolcro e a Monterchi per Piero della Francesca, a Reggello per Masaccio e via elencando". Era il giugno 2017 e oltre duemila persone si erano radunate alla pista rossa di Seano per ascoltare Vittorio Sgarbi, ospite della Festa Medicea. Dopo sette anni iin campo sono due, il primo cittadino di Carmignano Edoardo Prestanti e Riccardo Palandri, il sindaco di Poggio a Caiano dove da martedì il capolavoro del Pontormo ha trovato temporanea collocazione, per essere esposto dal 3 ottobre nella sala del Fregio della Villa Medicea, in attesa della ristrutturazione della pieve di San Michele.