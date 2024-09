Violenze tra giovanissimi la criminologa | Controllo ossessivo e frasi choc lui chiede la foto su WhatsApp per sapere dov’è lei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 - La violenza sulle donne anche tra. I rapporti malati, che si alimentano di un, via telefonino e social. “Faccio formazione ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni, vivono in tutta Italia e appartengono a tutti i ceti sociali, abitano in periferia e in centro. E ogni volta resto davvero perplessa, per non dire basita. Quando faccio domande sui loro rapporti, lui mi risponde: mi devere il permesso, se vuole uscire con un’amica me lo deve dire. Quando non esce con me, non si deve mettere la gonna corta. E mi deve anche mandare uncon ladi dove si trova”.che lasciano senza parole e sembrano tratte da un efferato caso di cronaca, come non pensare al femminicidio di Giulia Cecchettin? Anna Maria Giannini, professoressa alla Sapienza, è docente di psicologia forense e criminologia.