Vestiti di marchi famosi contraffatti | sequestrati oltre 3500 articoli per commercio illegale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ferrara, 13 settembre 2024 -sono statidalla Guardia di finanza durante il mese di agosto e nei primi giorni di settembre durante i controlli messi in atto per tutelare il distretto turistico balneare estense. Nei numerosi interventi eseguiti sono statiquasi 3.600(principalmente indumenti e accessori di abbigliamento dei piùe rinomatiinternazionali) e sono state denunciate a piede libero dieci persone coinvolte negli illeciti. Nel corso delle attività è emerso che i responsabili, per evitare i sequestri, utilizzavano l’accortezza di non esporre la merce contraffatta sul suolo pubblico. Ai clienti interessati veniva solo esibito un catalogo del materiale disponibile che, una volta scelto, veniva prelevato dalle auto parcheggiate in aree strategicamente scelte per evitare controlli.