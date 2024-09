Uglies la recensione | di nome e di fatto

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il film:, 2024. Regia: McG. Cast: Joey King, Keith Powers, Chase Stokes, Brianne Tju, Laverne Cox. Genere: Sci-fi, azione. Durata: 100 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in lingua originale. Trama: Tally Youngblood è una ragazza comune che vive in una società dove i “normali” sono definiti “brutti” (“”) e vengono trasformati in Carini (“pretties”) attraverso un’operazione di chirurgia estetica obbligatoria al compimento dei sedici anni. A chi è consigliato? Ai giovani appassionati di mondi distopici, in stile Hunger Games e Maze Runner, e ai fan di Joey King. Qualche buona idea non fa un film, soprattutto se si trovano nel mezzo di una storia così incoerente, banale e convenzionale da non rispettare nemmeno le idee che propone.