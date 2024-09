Toti chiede il patteggiamento Accordo con la Procura | farà 1 500 ore di servizi sociali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Genova, 13 settembre 2024 – Colpo di scena nell'inchiesta per corruzione che ha sconvolto la Liguria. Giovanniha trovato l'con laper patteggiare due anni e un mese. Adesso la decisione spetterà al gup che dovrà fissare una udienza. GIOVANNI, POLITICO La richiesta diLa pena chepatteggia con laverrà sostituita con lavori socialmente utili per 1.500 ore. Nell'tra i pm e l'avvocato Stefano Savi prevista anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena e la confisca di 84.100 euro. I reati patteggiati sono corruzione impropria e finanziamento illecito. In questo modo, se il giudice accoglierà l'istanza, non si terrà il processo previsto per il 5 novembre.