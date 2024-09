Serie C Girone C il Trapani delude | 0-0 a Taranto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gara scialba, a tratti noiosa allo “Iacovone”, colche ottiene il punto che voleva al cospetto di unindolente e molto indietro nel gioco. I siciliani rientrano col rammarico di aver fallito un calcio di rigore Se Lescano al 27? del primo tempo avesse messo in rete il calcio di rigore generosamente concesso dal signor Djurdjevic alstaremmo parlando di un’altra storia. Invece il tiro del calciatore granata è finito addosso al portiere Del Favero e poi è schizzato sulla traversa. Il piccolovenuto fuori dalle folli vicende estive, in uno “Iacovone” desolatamente vuoto perchè a porte chiuse per le note vicende non si pone alcun obiettivo superiore al pari contro la corazzatae si difende con ordine. Nel primo tempo non rischia niente e man mano che il tempo passa addormenta i ritmi della gara che all’inizio sembravano promettere tanto.