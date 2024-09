Santoro | Flat tax allargata e sgravi per il presunto ceto medio in manovra? Soldi buttati Dall’Irpef all’evasione serve il coraggio di scontentare qualcuno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alessandro, ordinario di Scienza delle Finanze all’università di Milano Bicocca, fino alla scorsa primavera ha presieduto la commissione del ministero dell’Economia incaricata di stimare l’evasione quantificando il “nero” fatto ogni anno lavoratori dipendenti, autonomi, imprese, proprietari immobiliari. Parlando con ilfattoquotidiano.it boccia le principali proposte arrivate finora dalla maggioranza in vista della legge di Bilancio e spiega perché la delega fiscale messa in campo dal governo non affronta i problemi strutturali del sistema. Poi propone una riforma complessiva che comprenda anche una forma di tassazione dei grandi patrimoni e consenta di recuperare equità ed efficienza.ci rimetterebbe, spiega, “ma se il sistema attuale non funziona è perchépaga troppo poche tasse e altri troppe: rimediare senza che nessuno ci perda è impossibile.