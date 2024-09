San Siro oggi vertice a 3 pesantissimo | Inter e Milan all’appello – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024)potrebbe essere una giornata storica, scrive Tuttosport, in merito al futuro dello stadio San. In mattinata,hanno unmolto importante. IL GIORNO –alle 11,a Palazzo Marino tra(Alessandro Antonello),(Paolo Scaroni) e il Comune dio. L’mediario è appunto il Sindaco Beppe Sala, che dovrà ascoltare la risposta dei due club sullo studio di fattibilità firmato da WeBuild circa la ristrutturazione di San. Ovviamente il primo cittadino del capoluogo lombardo propende, come già attestato negli ultimi anni, per una permanenza dei due club a San. Rimane, infatti, aperta la possibilità chepossano ristrutturare insieme l’impianto, assumendo magari il controllo definitivo da parte del Comune. Ma ci sono altre ipotesi al vaglio.