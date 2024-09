Polaris Dawn prima passeggiata spaziale privata della storia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il 12 settembre 2024, la missione, condotta da SpaceX, ha raggiunto uno dei suoi obiettivi principali: la. Questa impresa ha segnato un importante passo avanti per l’esplorazionecommerciale e il coinvolgimento di cittadini privati in missioni spaziali. L’equipaggio era composto da un team di astronauti non professionisti, guidati dal miliardario americano Jared Isaacman, già noto per aver finanziato precedenti missioni spaziali private. Oltre a essere un traguardo tecnico, questa missione ha aperto la strada a nuove opportunità per il turismo, consolidando SpaceX come leader nell’innovazione aero. Il miliardario Jared Isaacman nella, il 12 settembre 2024.