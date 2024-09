Pallanuoto | Recco Waterpolo torna a lavoro e annuncia la rosa per la prossima stagione Non mancano le stelle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il terremoto che ha sconvolto la squadra, ma in generale, tutta laitaliana, non si è ancora placato. Ora peròno le competizioni e a parlare sarà solo la vasca. La nuova(nome cambiato dopo l’addio di Gabriele Volpi, non sarà più Pro) è pronta a lanciarsi verso unache sarà molto particolare in ogni caso. Iniziano gli allenamenti a Sori per la compagine che resta nelle mani di Sandro Sukno ed avrà a disposizione comunque diversi talenti dellamondiale come Francesco Di Fulvio, Marco Del Lungo, Andrea Fondelli, Gonzalo Echenique, Nicholas Presciutti, Matteo Iocchi Gratta, Francesco Condemi, Giacomo Cannella, Tommaso Negri, Aaron Younger e Ben Hallock.