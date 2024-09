Orrore a Vignale la rivelazione in diretta | Trovato un altro corpicino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nella puntata di venerdì 13 settembre di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete4, viene affrontato il caso che è stato già ribattezzato "il cimitero dei bambini". Ci sarebbe stata, infatti, una svolta clamorosa nell'inchiesta sul ritrovamento dela fine agosto di un neonato seppellito in un giardino di una villetta adi Traversetolo, in provincia di Parma: i carabinieri hanno rinello stesso campo ildi un secondo piccolo e gli inquirenti hanno quindi delegato analisi genetiche e ulteriori investigazioni per capire chi l'ha concepito e chi l'ha seppellito. I ritrovamenti sono stati fatti nel giardino di una villetta.