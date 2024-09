Omicidio Sulejmanovicaltri 2 arrestati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 10.25 Due nuovi arresti, dopo i primi tre, per l'uccisione a Milano di Jhonny Sulejmanovic, la notte del 25 aprile. Il 18enne di origine bosniaca fu sorpreso nel sonno da un commando di sei uomini, nel furgone dove dormiva con la moglie in una strada di Milano. I sei spaccarono i vetri del veicolo con mazze di ferro e gli spararono tre volte; altri colpi per coprirsi la fuga. Movente, una lite di qualche ora prima. Ora in cella 5 persone, la sesta è ancora irreperibile.