Lazio Dia | Contento di essere qui preparato per essere decisivo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma 12 settembre 2024 - Giornata di presentazioni quella di ieri in casa. Nella sala stampa di Formello infatti Boulaye Dia, accompagnato dal ds Angelo Fabiani, è stato presentato in conferenza stampa ai giornalisti e per esteso anche ai tifosi della. Il giocatore si è però già fatto notare davanti ai tifosi avendo realizzato già un gol nella sfida dell'Olimpico contro il Milan. Il giocatore è arrivato allacon la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a poco meno di 12 milioni di euro, con contratto fino al 2028. Ecco le sue parole. Le parole di Fabiani A presentare il giocatore è stato lo stesso direttore sportivo biancoceleste, il quale ha preso la parola prima di lasciare spazio al giocatore. "Non ho molto da aggiungere. Lo abbiamo già visto all'opera: come Tchaouna lo seguivamo da tempo.