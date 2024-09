Il Piano Draghi e quali umori sta suscitando tra i diretti interessati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nei tour de force per presentare il suo studio sullo stato della Ue il professorsta ricevendo un consenso diffuso, anche se non mancano alcune voci di disaccordo. Certo, essendo stato quel lavoro preparato dichiaratamente con l’animo di chi vorrebbe che possa essere utilizzato da subito, probabilmente alcuni addetti ai lavori avranno interpretato che lo stesso fosse una specie di manuale di magia. Quanto sta invece accadendo era da mettere in preventivo senza indugio.Quindi, per quanto il contenuto del Libro delle Occasioni Perdute si articoli su situazioni già verificatesi o vicine a esserlo, esso si pone immediatamente in confronto con la realtà del momento, in divenire. A tal punto è necessario, meglio è definirlo indispensabile, intervenire come in esso indicato.