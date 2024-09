Il Database completo di FC 25 è online ed è ufficiale

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ildi EA FC 25 è finalmenteed è, offrendo ai giocatori un accesso anticipato a tutte le informazioni sui calciatori e le squadre presenti nel gioco. Con questo strumento, gli appassionati possono esplorare dettagli come le valutazioni dei giocatori, le loro abilità specifiche, i ruoli preferiti e persino le statistiche aggiornate in base alle performance della vita reale. Che tu sia un veterano delle modalità come Ultimate Team o un principiante che vuole conoscere meglio i giocatori, ilè una risorsa indispensabile per pianificare le tue strategie e migliorare la tua esperienza di gioco. Clicca a questo LINK per accedere al sitoEA e guardare tutti i giocatori! Vi ricordiamo che FC 25 sarà disponibile il 20 in early access (per chi ha preordina la Ultimate Edition) e per tutti gli altri dal 27 settembre.