Giulia De Lellis avrebbe già chiuso la storia con Tony Effe | i motivi della rottura

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sembrava che traDepotesse nascere una bellissimad’amore ma a quanto pare non sarà così. I fans dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e del cantante avevano iniziato a nutrire delle forti speranze dopo la foto di coppia condivisa da lui sui social e i diversi avvistamenti in Pugliacoppia. Tuttavia sembra che i due ragazzi abbiano vedute e prospettive differenti, che hanno portato alla: ma scopriamo le motivazioni nel dettagli. Uomini e Donne news, è già finita traDe: il motivo Bisogna innanzitutto dire che queste per ora sono solo indiscrezioni suDe, ma potrebbero presto essere confermate. Le due segnalazioni sulla finerelazione sono arrivate a Deianira Marzano, che le ha condivise sui social.