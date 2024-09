Droga lanciata dalla finestra o bruciata con l’acido | doppio arresto nel napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDurante una perquisizione dei carabinieri a casa, ha tentato di disfarsi di uno zaino pieno hashish lanciandolo: un 21enne è stato arrestato dai militari dell’arma ad Afragola, in provincia di Napoli. Michele Caputo, questo il nome del ragazzo, dovrà rispondere di detenzione dia fini di spaccio. Nella sua abitazione custodiva 13 panetti di hashish che il 21enne ha cercato di far sparire lanciandolima che i carabinieri hanno sequestrato. Il tentativo è stato però vano e i militari hanno recuperato zaino e tutta lache conteneva un chilo e 300 grammi circa di hashish (13 panetti da 100 grammi ciascuno). Caputo ha provato anche a opporsi all’ma è finito comunque in manette: ora è in carcere, in attesa di giudizio.