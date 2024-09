Cristiano Ronaldo raggiunge un miliardo di follower sui social | è il primo nella storia a raggiungere questo traguardo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ormai è una consuetudine: ogni settimana (o poco più),un record diverso. Nel calcio, e ora anche sui. Come incaso. Il campione portoghese è la prima personare 1di: tra Instagram, Facebook, X e il nuovo account Youtube, nessuno meglio di lui. “Abbiamo fatto la: 1diè più di un semplice numero – è una testimonianza della nostra passione, grinta e amore condivisi per il gioco e non solo”, scrive CR7 sul proprio profilo. “Dalle strade di Madeira ai palchi più grandi del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi, e ora 1di noi siamo uniti. Siete stati con me in ogni passo, tra tutti gli alti e i bassi.viaggio è il nostro viaggio, e insieme, abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a ciò che possiamo realizzare.