Beach soccer l’Italia femminile regola il Portogallo e vola in semifinale agli Europei

(Di venerdì 13 settembre 2024)ha sconfitto ilper 2-0 ai Mondiali di, chiudendo così a punteggio pieno la fase a gironi in corso di svolgimento ad Alghero: dopo i successi ottenuti nei giorni scorsi contro Cechia (7-0) e Ucraina (1-0), le azzurre hannoto anche le lusitane mantenendo inviolata la propria porta e meritandosi il primo posto nel girone A. La nostra Nazionale prosegue così il proprio cammino sulla sabbia casalinga e domani (sabato 14 settembre, ore 16.45) tornerà in scena per affrontare la Polonia in: in palio la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna continentale da disputare contro la vincente di Spagna-. Il CT Del Duca ha schierato il quintetto delle prime due partite: Galloni in porta, Ferrazza perno difensivo, Penzo e Vecchione laterali e Privitera in punta.