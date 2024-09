AEW | Futuro ancora incerto per Daniel Garcia il rinnovo auspicato prima di All Out non c’è stato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tienebanco in casa AEW la questione contrattuale riguardante. Il giovane è sicuramente uno dei talenti principali della federazione di Jacksonville ed ècoinvolto in uno dei feud più importanti dell’estate contro MJF, culminato con il match di All Out tra i due. Proprio il match dello scorso week-end sarebbe un indizio sulla situazione contrattuale diche a detta di Fightful Select avrebbe dovuto vincere l’incontro secondo i piani inziali, ma ciò non è avvenuto poichè non hafirmato ilcon la compagnia. Sempre WWE alla finestra Di questa situazione se ne parla da mesi e sempre secondo Fightful in AEW si aspettavano una risposta positivadi All Out, ma non è arrivata e così, con la scadenza prevista ad ottobre, si torna a parlare di WWE.