Zanetti | Inter ero sicuro di una cosa! Io e i miei figli tifosi

(Di giovedì 12 settembre 2024) Javier, in qualità di vicepresidente, ha parlato della vittoria del ventesimo scudetto da parte dell’. Ai canali ufficiali del club, l’ex capitano ha sottolineato la commozione da tifoso per la vittoria. COMMOZIONE – Anche Javier, così come Simone Inzaghi e Beppe Marotta, ha parlato della grande emozione per la vittoria del ventesimo scudetto, che ha portato la seconda stella. Queste le sue bellissime parole in occasione della premiére del film sulla scorsa stagione: «Riviviamo emozioni immense, lo dico anche da tifoso: la mia famiglia èista, isi sono commossi quando abbiamo raggiunto questo traguardo. Vedendo questa squadra sapevo che potevamo vincere, ho visto come hanno lavorato il gruppo, lo staff e i giocatori. Questa pagina importantissima del Club rimarrà per sempre».