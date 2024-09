Teoria Gender nelle scuole italiane | tra divieti e polemiche

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il dibattito sull’insegnamento dellaè uno dei temi più controversi degli ultimi anni. Diverse regioni hanno approvato normative per limitarne l’insegnamento, sostenendo che questa, che promuove una maggiore comprensione dell’identità di genere e della diversità sessuale, vada contro i valori tradizionali della famiglia. D’altra parte, ci sono associazioni e movimenti che ritengono queste posizioni un attacco ai diritti civili e all’inclusione sociale. “”: cos’è e perché potrebbe essere vietata– VelvetMagCosa si intende per? Il termine “” è spesso utilizzato in modo generico per riferirsi agli studi di genere, un campo accademico che esplora il genere come costruzione sociale, distinto dal sesso biologico.