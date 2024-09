Strage di Paderno un uomo blocca i funerali dei genitori e del fratello uccisi dal 17enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un momento toccante quello andato in scena in queste ore, quando aDugnano (Milano) si sono tenuti idi Fabio Chiarioni, Daniela Albano e del loro secondogenito di 12 anni,nella notte del 1 settembre dall’altro figlio, reo confesso e ora detenuto all’interno del carcere minorile Beccaria. La funzione è iniziata alle 14.30 all’interno della chiesa di Santa Maria Nascente, officiata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini alla presenza di oltre un migliaio di cittadini. La folla è stata tenuta fuori per alcuni minuti per permettere ai parenti, entrati da un ingresso laterale, di raccogliersi intorno alle tre bare per un momento di raccoglimento privato.