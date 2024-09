’Senza cure la montagna frana’ Tavola rotonda con i Forestali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) I boschi dell’Appennino in molte aree hanno necessità dell’attenzione e della manutenzione dell’uomo proprio per evitare frane e smottamenti. Il concetto è più che mai attuale date le precipitazioni rapide, frequenti e molto violente. Sono alcuni degli aspetti salienti emersi nel corso dellache si è svolta al Castello di Montecuccoli di Pavullo, organizzata dai carabinierigrazie all’impegno del maresciallo Livio Pedrana e sotto il coordinamento del tenente colonnello Laura Guerrini. La, coordinata dall’editorialista del Carlino Beppe Boni, ha affrontato l’aspetto degli interventi sul territorio passati e recenti e le azioni di contrasto e di prevenzione in relazione al cambiamento climatico.