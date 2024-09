Scoppia la bomba all’Inter | Inzaghi perde un big

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 12 settembre 2024)la: hanno deciso di puntare forte sul giocatore di Simoneche potrebbere un big l’anno prossimo Il calciomercato non si ferma mai, lo sappiamo: sempre in movimento, sempre a sputare fuori delle notizie importanti che riguardano, ovviamente, le migliori squadre. Sì, perché nonostante la sessione estiva si sia conclusa da pochi giorni – e da qualche parte in Europa il mercato è ancora aperto – le big pensano già al futuro. Non solo quello immediato (intendiamo gennaio), ma anche quello futuro, pensando al prossimo anno. Simone(Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché da adesso in poi i dirigenti preposti inizieranno a pensare a quei giocatori che potrebbero anche essere ceduti davanti a delle offerte importanti oppure quelli che vanno in scadenza e che in qualche modo devono essere rimpiazzati.