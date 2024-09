Rogo in via Berlinguer Le famiglie evacuate di nuovo trasferite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per far sì che la palazzina ad affitto calmierato di viadanneggiata dalle fiamme il mese scorso torni agibile, stando a quanto fatto sapere da Publicasa serviranno almeno sei mesi.Nel frattempo, il Comune di Montaione ha offerto una nuova sistemazione provvisoria alle sedici persone che abitavano nell’edificio: saranno sistemate in uno stabile di proprietà comunale situato vicino a Villa Serena. Sono gli ultimi sviluppi legati all’incendio dello scorso agosto, che ha richiesto ai vigili del fuoco un impegno di quattro ore per domare le fiamme. Stando a quanto si apprende da un’ordinanza del sindaco, il fuoco ha interessato "la parte esterna del balcone del terzo piano, del tetto sovrastante e il cavedio di aerazione posto in parete attiguo allo stesso terrazzo".